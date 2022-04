La chanteuse brésilienne Anitta entre dans la cour des grands grâce à ses fans

Pour Nathy Faria, professeure en marketing musical à la Music Rio Academy, la campagne promotionnelle autour de "Envolver" assoit le statut de superstar d’Anitta. "Du point de vue du marketing numérique, il n’y a rien de mal à ce que les fans [boostent le nombre d’écoutes d’un morceau]. Si un artiste dispose d’un public prêt à sauter le pas, cela ne fait que montrer à quel point il est puissant", a-t-elle déclaré à Rest of the World.

Il y a fort à parier que les fans d’Anitta seront également au rendez-vous le 12 avril, lorsqu’elle sortira son cinquième album "Versions of Me". La musicienne compte beaucoup sur ce disque trilingue, le premier depuis qu’elle a rejoint le groupe Warner Music l’année dernière, pour se faire encore plus connaître à l’international. Elle y collabore avec des mastodontes de la musique comme Ty Dolla Sign, Khalid, Saweetie, Cardi B, mais aussi Ryan Tedder et Mauricio Rengifo à la production. A en croire Tom Corson, directeur de l’exploitation chez Warner Records, Anitta a le potentiel pour rivaliser avec eux. "[Elle] a tout ce qu’il faut pour devenir une superstar mondiale", a-t-il expliqué au New York Times. "Et nous aimerions la voir comme une force unique sur le marché américain et mondial, qui passe d’une langue à l’autre".

De son côté, Anitta se prépare à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Elle montera sur scène durant la prochaine édition du festival Coachella, aux côtés de têtes d’affiche comme Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia et The Weeknd. Une consécration pour une chanteuse qui s’est fait connaître en se produisant dans des fêtes organisées dans les favelas de Rio de Janeiro. Si elle se décrit au New York Times comme quelqu’un de "pessimiste", Anitta semble n’avoir jamais douté de son talent. Pour preuve, elle disait déjà dans son tube de 2013, "Meiga e abusada", qu’elle "peut conquérir tout ce qu’elle veut". Neuf ans plus tard, c’est chose faite (grâce à ses fans).