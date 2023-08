La chanteuse belge Sola offre une frissonnante reprise acoustique d’American Boy d’Estelle dans Le 8/9

La chanteuse Sola, ou Soraya Slimani de son vrai nom, a réveillé les auditeurs de VivaCité en douceur avec sa reprise de la chanson American Boy d’Estelle. Un tube sorti en 2008 qu’on prend plaisir à réécouter dans une version piano voix. Redécouvrez ce moment dans l’extrait ci-dessus.

Son visage et sa voix chaleureuse vous sont peut-être familiers… Sola s’est fait connaître en participant à l’émission The Voice Belgique en 2018, où elle a brillamment atteint les finales encouragée et guidée par son coach et mentor Slimane.

Depuis, coach et talent ne se sont plus quittés et Slimane lui a offert l’opportunité de se produire en première partie de son Versus Tour avec Vitaa où elle a interprété ses titres à travers la France, la Suisse et la Belgique.

"Il m’avait promis qu’on allait travailler ensemble par la suite, qu’il n’allait pas me lâcher, promesse qu’il a tenue" explique Sola qui ajoute que la collaboration s’est toujours faite de manière naturelle, "c’est comme un grand frère".

Depuis, Sola a sorti trois singles qui cumulent plus d’un million de streams, le tout en jonglant avec ses études de médecine. Une question d’organisation nous confie-t-elle.

Après un premier titre coécrit avec Slimane, Sola revient avec un nouveau single Rouler. Avec des sonorités puissantes, une rythmique imparable et une mélodie entraînante, cette chanson promet de faire vibrer les amateurs de musique.

Une chanson qu’elle a également interprétée en live dans Le 8/9 sur VivaCité et La Une.