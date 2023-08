La chanteuse belge Le Manou interprète pour la première fois en live son nouveau titre "Faute de frappe"

Le Manou était l’invitée du 8/9 pour présenter son tout nouveau titre Faute de frappe, qu’elle a interprété pour la première fois en live.

Ancienne participante de l’émission The Voice Belgique, Le Manou a depuis proposé plusieurs EP et s’est fait connaître grâce à des titres comme Palmier, Perfection et Palais des glaces.

Le Manou s’est aussi lancée dans la production musicale : "j’ai appris à écrire des chansons, enregistrer et mixer avec mon compagnon", raconte-t-elle. "Ensemble on a été au conservatoire et après on s’est lancé dans un studio d’enregistrement qui s’appelle Durbuy Music. On fait plein de choses là-bas, on développe des artistes, on a un label, on a une maison d’édition, on fait des enregistrements, et je continue aussi mon projet Le Manou."

Plus tôt dans le 8/9, Le Manou reprenait le titre What i was made for de Billie Eilish.