La chanteuse belge Cloudie fait découvrir son univers et son titre "Hot girl summer" en live

Cloudie était l’invitée du 8/9 pour nous faire découvrir son univers en évoquant son parcours et son dernier single Hot girl summer, qu’elle nous a interprété en live.

Elle n’a que 25 ans, mais a démarré la musique il y a presque 20 ans, en intégrant une chorale d’enfants : "j’étais à la Maîtrise à l’Opéra de Liège. C’est là que j’ai commencé à faire ça de manière très pro dès mes six ans", raconte Cloudie.

"Mes parents ont toujours voulu que je fasse quand même des études pour pouvoir retomber sur mes pattes. J’ai été diplômée fin 2021 et je me suis dit que je ne voulais pas me retrouver en crise existentielle à quarante ans et me dire que je n’ai jamais essayé de faire de la musique."

J’ai investi dans du matériel et du temps pour apprendre à produire, à faire des maquettes et écrire vraiment mes chansons.

Inspirée par les chanteuses pop Angèle, Billie Eilish et Rosalia, Cloudie a sorti cette année son premier EP Alter ego, dans lequel chaque chanson représente une facette spécifique de sa personnalité, avec des titres comme On va où ? et Demain.

Vous pourrez la découvrir sur scène cet été en concert acoustique au Yust à Liège le 10 août, et le 13 août pour les festivités du 15 août à Ittre.

Plus tôt dans le 8/9, Cloudie a repris en live le titre Dernière danse de Kyo.