La chanteuse Aucklane invitée pour la première fois dans les studios de Classic 21 pour la Belgian Music Week

Aucklane est l’alter ego de la chanteuse et compositrice Charlotte Maquet, dont c’est le premier projet solo. En studio, elle nous a dévoilé son tout nouveau single qui sort ce 4 février, "Age of Gold", que vous pouvez écouter en version live ci-dessus.

Ce titre figurera sur l'EP Nightfall prévu pour le 15 avril. Cet album a été enregistré en Alsace, tandis que le clip qui sort ce vendredi a été tourné à Liège.

Parmi ses plus grandes influences, l'artiste cite notamment Jack White et Black Rebel Motorcycle Club, et en Belgique, son dernier coup de coeur est Sylvie Kreusch.

Rendez-vous ici pour découvrir tous les artistes qui participent à la Belgian Music Week sur Classic 21.

Et ci-dessous, voici l'interview complète à réécouter :