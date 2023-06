La chanteuse Ana Layla, l'invitée de Classic 21 Lounge

La chanteuse Ana Layla en interview le samedi 17 juin pour la sortie de son premier album ‘Introvert and Naked’. Ana Layla est une auteure-compositrice-interprète, née le 25 mars 1988 à̀ Bruxelles. Elle commence sa carrière d’artiste à Paris comme comédienne. Elle suit les cours Florent de 2006 à 2010 et les cours de comédie musicale de Michel Durand. Elle explore les années 40 et 50, Marilyn Monroe, Marlon Brando, les films en noir et blanc et une certaine coquetterie féminine.

Après 7 ans de débauche joyeuse dans les quartiers parisiens, elle revient en Belgique pour suivre des cours de cinéma. Elle se met à la photographie argentique et tourne des petits films en super 8 avec son amie Alexia Claes. Elle quitte l’école en cours d’année et trouve un job de serveuse dans une brasserie chic. Tandis qu’elle y travaille, elle rêve devenir chanteuse de jazz et imagine un univers autour des standards de musique qu’elle connaît déjà par cœur.

Dinah Washington, Bessie Smith, The Andrew Sisters, Etta James, elle achète des 33 tours et se met à fréquenter le Conservatoire royal de musique de Bruxelles, à la recherche d’un groupe. En 2015, elle monte un sextet de jazz " Daisy and Cottons " et écrit quelques compositions personnelles, inspirées de sa vie sentimentale.

Un an plus tard, le bassiste Daniel Romeo l’aperçoit dans une vidéo qui circulait sur le net et lui propose un rendez-vous. Elle rencontre Eric Legnini et Daniel en 2016 et entame des essais pour un featuring sur le prochain album du pianiste. Séduit, ils signent pour un titre 'Riding The Wave', qui figure sur l’album ‘Waxx Up’d’Eric Legnini, aux cotés de Yael Naïm, Ibrahim Maalouf, Hugh Coltman et bien d’autres… Elle fera notamment un voyage en Chine avec l’équipe pour la tournée de l’album.

En 2016, elle décroche un rôle dans le film " Le Fidèle " de Michael Roskam, avec Matthias Shoenaerts et Adèle Exarchopoulos. Durant cette période riche en concerts et en émotions, elle partage ses compositions intimes avec Daniel Romeo et c’est ensemble, en duo basse-voix, qu’ils produisent ce premier album ‘Introvert and Naked’.

La fusion entre Ana Layla et Daniel Romeo est un genre difficile à classer, d’ailleurs ils mettent du temps à convaincre les maisons de disques. Ils essuient plusieurs refus, personne ne sait comment vendre leur musique et les tensions montent entre les deux artistes. Ils décident de retourner en studio afin de donner aux morceaux une couleur plus jazz, les synthés sont remplacés par de l’acoustique, la liste des morceaux est raccourcie, l’ordre des pistes modifié, certains morceaux prennent une toute autre allure et de nouveaux solistes viennent étoffer la mélodie.

L’intimité et la fragilité des textes sont davantage mis en valeur. Leur style évolue rapidement, et de nombreuses sources inspirent leur langage musical : Miles Davis et Betty Davis, Prince, Sly & The Family Stones, Stevie Wonder.. Daniel Romeo et Ana Layla sont tous deux autodidactes, ils ressentent la musique au plus profond d’eux-mêmes.