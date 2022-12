La chanteuse Adé offre une prestation éblouissante sur la place de Bertrix

Adé a ébloui le public présent sur la place des 3 Fers de Bertrix ce 19 décembre pour Viva for Life.

Après une carrière en trio en tant que chanteuse avec le groupe Thérapie Taxi, Adé a choisi de lancer une carrière personnelle. Avec Et Alors ? Adé propose un album clairement influencé par la culture américaine, le folk et la country. Le hasard fait que plus tôt dans la journée Sara et Marco se sont adonnés à un rodéo un peu spécial…

C’est la première fois qu’elle vient à Viva for Life pour soutenir la cause. Ophélie lui a préparé un petit quiz "américain" : du filet américain, au plan américain en passant par le frigo (américain bien sur) !