La chanson flamande plus populaire que jamais, mais d’où vient ce succès ?

Une chose est sûre : les radios de la VRT ont largement contribué à cette évolution. Le contrat de gestion entre la VRT et le gouvernement flamand impose en effet des quotas aux chaînes du service public. Radio 1 et Radio 2 doivent par exemple respectivement consacrer 15 et 30% de leur offre musicale aux chansons néerlandophones. La promotion de l’identité culturelle flamande est, elle aussi, inscrite dans ce contrat de gestion.

Comme on offre plus de place à la musique néerlandophone, les artistes flamands ont logiquement tendance à en produire plus. Et face au succès de leurs titres, les maisons de disque internationales misent désormais elles aussi sur ces artistes. Sony ou Universal accueillent ainsi sur leur liste des chanteurs flamands tels que Maksim ou encore Aaron Blommaert.