Le titre "Fat Bottomed Girls" a été retiré de la nouvelle version du "Greatest Hits" de Queen.

Le morceau - qui contient des paroles telles que "Fat bottomed girls, you make the rockin' world go round" - figurait sur l'album original des plus grands succès du groupe en 1981, aux côtés de titres tels que "Bohemian Rhapsody" et "We Will Rock You".

Mais elle a été enlevée de cette nouvelle version de la collection, qui a été publiée au début du mois sur Yoto, une plateforme audio destinée aux enfants.

"C'est l'introduction idéale à la musique de Queen pour les jeunes mélomanes et la bande-son parfaite pour les soirées dansantes dans la cuisine, les chansons de voyage, les séances d'air guitar au coucher....et bien d'autres choses encore", peut-on lire dans la description du disque sur le site officiel de la plateforme.

Malgré cela, le site émet un avertissement concernant les autres chansons : "Veuillez noter que les paroles de certaines de ces chansons contiennent des thèmes pour adultes, y compris des références occasionnelles à la violence et aux drogues. Il s'agit des enregistrements originaux et non édités. Bien qu'aucun gros mot ne soit utilisé, il est conseillé aux parents de faire preuve de discernement lorsqu'ils font écouter ce contenu à de jeunes enfants ou en leur présence".

La nouvelle version de la collection a été publiée par Universal Music Group, qui a signé un partenariat avec la plateforme au début du mois.

D'autres versions de Bob Marley & The Wailers et de labels partenaires, dont Motown Records et Disney Music Group, devraient suivre dans les mois à venir, rapporte Music Week.