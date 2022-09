"La chanson des jumelles", un plaidoyer pour les enfants naturels...

" La chanson des jumelles " est l’extrait le plus célèbre – le tube ! – du film "Les demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy de 1967. C’est lui qui écrit les paroles de la chanson sur une musique de Michel Legrand, le bien nommé. On y retrouve Catherine Deneuve et Françoise Dorléac alias Delphine et Solange Garnier dans le film. Avec un gros coup de main de Anne Germain et Claude Parent, les chanteuses de l’ombre qui interprètent vraiment la chanson ! Deneuve et Dorléac se contentant de mimer le play-back…

" Nous sommes deux soeurs jumelles. Nées sous le signe des gémeaux

Mi fa sol la. Mi ré. Ré mi fa. Sol sol. Sol ré do. Toutes deux demoiselles

Ayant eu des amants très tôt. "

Même si elles ne sont pas jumelles, Catherine Deneuve et Françoise Dorléac sont sœurs à la ville comme à l’écran et ont eu, comme dans la chanson, des amants très tôt. Mais la comparaison entre les 4 sœurs s’arrête là – sachant que l’histoire de Solange et Delphine – telle qu’elle nous est racontée – n’a rien à voir avec celle de Deneuve et Dorléac. L’une après l’autre, Solange et Delphine prennent la parole pour nous dire : "Nous fûmes toutes deux élevées par Maman. Qui pour nous se priva, travailla vaillamment. Elle voulait - de nous - faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes - toutes deux - nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nues. Nous avons toutes deux au creux des reins. "

Quand on écoute bien cette chanson, qui se veut légère et joyeuse, voire insouciante, elle raconte une histoire dure. Une histoire difficile de femme qui met en scène une fille mère, qui a dû faire des sacrifices toute sa vie pour élever seule ses filles. On l’oublie mais " La chanson des jumelles " est un plaidoyer pour les enfants naturels (nés hors mariage) qui, en 1967, sont encore considérés comme des bâtards. Et cette bâtardise – qui est une angoisse qui traverse tous les enfants à un moment ou à un autre de leur évolution lorsqu’ils se posent la question " Mes parents sont-ils vraiment mes parents ? " – est une réalité constitutive de l’identité des deux sœurs. Ici, ce n’est pas un fantasme, c’est une réalité : " Nous sommes - toutes deux - nées de père inconnu. " Et la vie n’a pas été facile… On parle d’une femme qui, pour donner une éducation à ses enfants " se priva " et " travailla vaillamment " en vendant " toute sa vie des frites. "

Le cinéaste Paul Vecchiali dit d’ailleurs ceci à propos des " Demoiselles de Rochefort " : " La vitrine est étincelante, audacieuse par ses couleurs, mais dans l'arrière-boutique se cache un regard cru, tragique, sur la vie et sur les personnages. "

La notion économique est hyper présente dans " La chanson des jumelles " : on parle de travail, on parle de vendre. Plus tard dans la chanson, on apprend qu’elles sont obligées de donner des cours pour gagner de l’argent et, de leur propre aveu, ce n’est pas la vie qu’elles avaient rêvée.

Solange : " Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. "

Delphine : " Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. A Paris moi aussi je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas. Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. "

C’est dur, elles doivent se battre pour obtenir ce qu’elles veulent. Et ce qu’elles veulent, c’est faire reculer les frontières de l’ennui, c’est quitter la province. Il y a une référence claire à ce qu’on a appelé le bovarisme, le but étant de trouver " un homme bon, un homme beau, bref un homme idéal avec ou sans défauts. " Le thème de la fille mère qui élève seule - sans homme - son enfant semble d’ailleurs travailler Jacques Demy, qui l’explore déjà cinq ans plus tôt dans " Lola ", l’histoire d’une entraîneuse de cabaret qui travaille la nuit pour nourrir son petit garçon…