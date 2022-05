La chanson de Lady Gaga pour "Top Gun : Maverick" dévoilée

35 ans après Take my Breath Away, c’est donc Lady Gaga qui signe Hold My Hand, le nouveau titre officiel qui accompagnera Tom Cruise dans la suite de Top Gun. Un tube en puissance qui résonne avec le même romantisme que le premier volet dans les années 80 !

On se doutait de la participation de Lady Gaga à cette BO puisqu’on avait vu son nom sur l’affiche ! Les crédits mentionnaient le nom de la chanteuse pour la musique aux côtés de ceux de Hans Zimmer et Harold Faltermeyer. Depuis quelques heures, c’est donc devenu officiel : ce titre que Lady Gaga a mis, selon ses dires, "des années à écrire", fera office de générique de fin du film. Cette chanson suivra-t-elle le même chemin que Shallow aux prochains Oscars comme meilleure chanson originale ? C’est tout à fait possible !

Lady Gaga a tweeté la semaine dernière : "Quand j’ai écrit cette chanson pour Top Gun : Maverick, je n’avais même pas réalisé les multiples manières dont elle résonne avec le cœur du film, ma propre psyché, et la nature du monde dans lequel nous vivons”.