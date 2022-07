La chanson de Jean-Luc Fonck, on va d’abord chanter "Et puis on verra"

Aïe aïe aïe

Je regarde passer l’avion dans le ciel

On dirait hélice au pays des merveilles

Y’a pas d’avance, je suis en retard

Je prends mes jambes à mon cou mais c’est trop tard.

Les ventilateurs et les Formules 1

Tournent tournent toujours dans le même sens

Ça fait un peu peur quand on y pense

Alors on n’y pense pas, c’est plus malin.

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

J’ai connu un papy russe qui vivait en Italie

Il vendait des poupées russes dans la banlieue de Rimini

Comme il ne parlait pas un mot d’italien

Il ne parlait pas ou bien il parlait en latin.

Il s’est retrouvé latinturier dans latinturerie

Il a fini à sec alors il est parti

Il a dit : bye-bye arrivederci

Salut en de kost au revoir et merci.

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

Mon cousin germain fait de la peinture

Il peint des lacs à la laque sur tous les murs

Quand il va à la foire ça finit toujours en kermesse

C’est pareil à la kermesse à chaqu’fois ça foire.

Quelqu’un sonne à ma porte : toc toc

Mais toc toc c’est pas sonner, toc toc, c’est frapper

Je n’ouvre pas c’est sans doute une arnaque

Ou alors c’est voisin Patrick qui est patraque

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra

On va déjà faire, déjà faire comme ça

On va faire comme ça et puis… on verra