La Chandeleur: pourquoi mange-t-on des crêpes le 2 février?

La tradition de la pièce d’or

D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d’or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d’or dans la main gauche.

Ensuite, la pièce d’or était enroulée dans la crêpe avant d’être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre, où on la déposait en haut de l’armoire jusqu’à l’année suivante.

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes.

Dans certains pays, on croit également qu’un ours ou une marmotte sort de sa tanière le jour de la Chandeleur. Si la température est douce et qu’il voit le soleil, il retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas.