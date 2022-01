La chandeleur du chocolatier Benoît Nihant!

La Chandeleur arrive à grands pas et avec elle, une nouvelle occasion de laisser libre cours à sa gourmandise. Benoît Nihant, célèbre cacaofèvier liégeois, s’invite à la fête avec sa recette simplissime de pâte à crêpes! Son petit plus, le nappage final avec un caramel liquide sur des crêpes encore bien chaudes.

En cuisine!

Ingrédients

- 300 ml de lait

- 3 œufs

- 30 gr d’huile de tournesol

- 15 gr de sucre

- 115 gr de farine

- Une pincée de sel

- 1c. à soupe de fleur d’oranger ou rhum

Mélanger le lait, les œufs, l’huile, la fleur d’oranger ou le rhum, le sucre et le sel.

Ajouter la farine et bien mélanger.

Laisser reposer au frais minimum une heure avant de cuire.

Faites des vos crêpes dans une poêle bien chaude.

Le détail qui fait toute la différence pour Benoît Nihant: un filet de caramel liquide avec une pointe de sel par dessus! Mais en matière de crêpes, sky is the limit: avec du sucre, de la cassonade, de la pâte à tartiner... et même en version salée!

Régalez-vous!

Remerciements à Benoît Nihant pour le partage de sa recette: www.benoitnihant.be