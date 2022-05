La Champions League, un échec en 6 actes pour Guardiola et Manchester City

Eliminé mercredi par le Real Madrid en demi-finale (4-3, 1-3 a.p.), Manchester City voit une nouvelle fois la Ligue des champions lui échapper. Un sixième échec en autant de saisons sous les ordres de Pep Guardiola, aujourd'hui maudit dans cette compétition qu'il dominait hier.

Vainqueur de la C1 en 2009 et 2011 avec le Barça, le Catalan a connu depuis quelques ratés célèbres, auxquels vient s'ajouter la désillusion subie mercredi au stade Santiago-Bernabeu.

Et c'est un crève-coeur aussi pour les propriétaires émiratis de City, arrivés en 2008: malgré cinq -- et peut-être bientôt six -- titres de champion d'Angleterre, deux Coupes d'Angleterre et six Coupes de la Ligue glanés depuis le rachat du club, le sacre continental les fuit encore.