La championne du monde italienne Elisa Balsamo s’impose sur Bruges – La Panne

Et c’est Elisa Balsamo qui s’est imposée ! Sur les routes flandriennes, l’Italienne était la plus forte au sprint et s’est montrée la plus véloce sur la classique Bruges – La Panne devant Lorena Wiebes et Marta Bastianelli.

Le peloton féminin était de sortie sur les routes belges ce jeudi avec la Women’s Classic Bruges-La Panne, course du World Tour.

Après des attaques rapides, un groupe de six coureuses s’est finalement constitué à l’avant du peloton, avec Nicole Steigenga, Hannah Ludwig, Antonia Gröndahl, April Tacey, Kirstie van Haaften et la Belge Marith Vanhove. Le peloton ne les a jamais vraiment laissées prendre suffisamment d’avance pour y croire, les rattrapant à déjà 74 kilomètres de l’arrivée.

Un groupe de quatre va alors repartir avec les Belges Senne Knaven, Fien Delbaere et Sara van de Vel, accompagnées de la Néerlandaise Danique Braam. Une fois encore, elles n’ont pas tenu longtemps, une vingtaine de kilomètres seulement.

Alors que le sprint massif semblait inévitable, plusieurs coureuses ont tenté leur chance dont l’Irlandaise Alice Sharp. Le tournant de la course a finalement lieu à 16 kilomètres de l’arrivée lorsqu’une énorme chute intervient dans le peloton, réduisant sa composition de plusieurs unités. Les grandes favorites ont réussi à éviter les pièges sur le coup. Une nouvelle chute à deux kilomètres de l’arrivée, beaucoup moins importante que la précédente, a une nouvelle fois brouillé les cartes et désorganisé le peloton.

Finalement, un petit groupe s’est disputé la victoire. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) a fait parler sa puissance pour devancer la Néerlandaise Lorena Wiebes et sa compatriote Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). La première Belge est Lotte Kopecky, neuvième, qui n'a pas joué sa carte personnelle sur cette course.