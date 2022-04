La championne du monde Elisa Balsamo, disqualifiée de Paris-Roubaix pour un "bidon collé"

Elisa Balsamo, la championne du monde de cyclisme, n’a pas du tout connu un Paris-Roubaix rêvé ce samedi. Alors que la météo était au beau fixe, la course de l’Italienne avait plutôt bien commencé, bien placée au-devant du peloton jusqu’à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée.

Mais les choses se sont fortement compliquées à 50 kilomètres de la ligne, quand la coureuse de Trek-Segafredo a dû changer de vélo suite à une crevaison. Elle s’est alors lancée dans une poursuite de la tête de la course. Dans cette poursuite, elle a commis deux irrégularités, notées par le jury de commissaires et qui lui ont valu une disqualification. Si l’on n’a pas vu à l’écran la raison de son premier avertissement, sa deuxième erreur est flagrante. L’Italienne a effectué ce qu’on appelle un "bidon collé", profitant d’un ravitaillement de la part de la voiture de son équipe pour être portée par celle-ci, dépassant même des adversaires alors qu’elle ne pédalait plus.

"Le jury des commissaires a estimé que l’Italienne avait établi un retour irrégulier dans le peloton suite à sa crevaison", a commenté l’organisation. Ce type de disqualification est assez rare dans le cyclisme.