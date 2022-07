La Chambre valide en commission la libération anticipée six mois avant la fin de la peine

La commission Justice de la Chambre a approuvé mercredi en deuxième lecture le deuxième projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme".

Porté par le ministre Vincent Van Quickenborne, ce projet de loi de dispositions diverses contient notamment plusieurs mesures visant à lutter contre la surpopulation carcérale. Pendant une période d'un an, soit jusqu'en août 2023, il sera possible de procéder à la libération anticipée d'un condamné six mois avant la fin de sa peine. Une mesure identique avait été prise pendant la crise sanitaire du Covid.

Le texte prévoit aussi une extension du congé pénitentiaire, en passant de trois à quatre fois 36 heures par trimestre. Cette mesure vise également à favoriser la réinsertion sociale du détenu.