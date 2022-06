La Chambre reporte la remise des distinctions de l'ordre de Léopold II

Parallèlement au report de la cérémonie, le débat sur l'avenir de ces distinctions sera "sans aucun doute" mené au sein de la commission spéciale qui examine le passé colonial belge, présidée par M. De Vriendt. Groen s'est déjà prononcé en faveur de la suppression totale de ces décorations.

Outre Eric Van Rompuy, l'ancien professeur de droit et député Francis Delpérée et le député Emir Kir, également bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode devaient recevoir une distinction.

Le 30 juin, d'autres personnalités devaient recevoir une distinction de l'Ordre de Léopold, fondé par Léopold Ier. La cérémonie est également reportée. L'ancienne Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, les anciens ministres Maggie De Block et Pieter De Crem, les députés Nahima Lanjri et Georges Dallemagne ainsi que l'ancienne députée et bourgmestre suspendue de Saint-Trond Veerle Heeren devaient être décorés.