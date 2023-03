La Chambre reconnaît l'Holodomor comme un génocide contre le peuple ukrainien

Plusieurs parlements de pays européens ont reconnu ces faits comme un génocide, ainsi que le Parlement européen le 15 décembre. Le Vlaams Belang a déposé un texte allant dans ce sens en 2020. Le député Georges Dallemagne (Les Engagés) a pris cette initiative en février de l'an passé, rejoint par DéFI et la N-VA. La majorité Vivaldi a introduit quant à elle sa résolution le mois passé. Il s'agit d'une reconnaissance politique.

Le texte s'attache également à commémorer les victimes de cette famine, condamne la "manipulation actuelle de la mémoire historique par le régime russe dans le but d'assurer sa propre survie" et rappelle la présence du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères le 26 novembre en Ukraine pour la commémoration de l'Holodomor.