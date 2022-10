La Chambre : Pierre-Yves Dermagne (PS) soutient l’idée d’un report ciblé de cotisations pour amortir l’indexation des salaires

L’Unizo, représentant les classes moyennes en Flandre, a tiré la sonnette d’alarme en début de semaine. L’organisation a suggéré de procéder à une indexation des salaires nets, et non bruts, comme une solution possible. Elle a été suivie mercredi par le président de l’Open Vld Egbert Lachaert.

Retrouvez la séance plénière de la Chambre sur auvio

Jeudi à la Chambre, l’aile gauche de la majorité a balayé cette éventualité. "Pour les socialistes, bloquer l’indexation, c’est non. Le détricoter, c’est non. Le défiscaliser, c’est non", a lancé Christophe Lacroix (PS). "Le gouvernement a toujours été clair, pas question de toucher à l’index. Pour les socialistes, c’est une ligne rouge", a renchéri Melissa Depraetere (Vooruit). "C’est la fiscalité qui doit jouer", a fait valoir Cécile Cornet (Ecolo). "On peut diminuer la fiscalité sur les petits salaires et l’augmenter pour les épaules les plus larges."