La Chambre du conseil Bruxelles : le dossier concernant la mort du jeune Adil sera plaidé le 16 mai

La chambre du conseil de Bruxelles a fixé, mardi, un calendrier d'échange de conclusions entre les parties, dans le dossier lié au décès d'Adil. Cet Anderlechtois de 19 ans est mort le 10 avril 2020 dans un accident de la circulation, alors qu'il était poursuivi par une patrouille de police.

La chambre du conseil a également fixé les débats au 16 mai prochain. Elle décidera ensuite s'il y a lieu de renvoyer le dossier en correctionnelle.

Le parquet de Bruxelles avait annoncé, le 26 novembre 2020, qu'il demandait le non-lieu "à l'encontre des protagonistes et notamment du conducteur du véhicule de police" dans ce dossier.

Plus tard, le 9 avril 2021, la famille d'Adil avait exprimé son intention de demander des devoirs d'enquête complémentaires, ce qu'elle a fait, via son avocat, Me Alexis Deswaef, à l'audience de la chambre du conseil le 20 avril suivant. Le dossier avait alors été remis sine die, dans l'attente de la réalisation de ces devoirs.

Ceux-ci ayant désormais été accomplis, la chambre du conseil a tenu une nouvelle audience mardi. Elle a établi un calendrier d'échange de conclusions entre le parquet, la défense et la partie civile, et a fixé les débats oraux au 16 mai prochain. Elle rendra par la suite une ordonnance de non-lieu ou de renvoi en correctionnelle du dossier.

Le 10 avril 2020, Adil, jeune homme de 19 ans, avait fui, sur son scooter, une patrouille de police qui voulait le contrôler, place Docteur De Meersman à Anderlecht. Il avait percuté de plein fouet une voiture de police qui arrivait en renfort, sur le Quai de l'Industrie, et est décédé des suites de ses blessures.