« La Chambre des merveilles », une superbe ode à l’amour maternel avec Alexandra Lamy et Muriel Robin

Fille de la chanteuse Marie Laforêt et réalisatrice du film "LOL" avec Sophie Marceau , la Française Lisa Azuelos adapte l’irrésistible roman à succès de Julien Sandrel pour mieux défier la mort et célébrer la vie . Elle-même affectée par le décès de ses parents durant l’élaboration du film, la réalisatrice réussit le petit miracle de signer un long métrage lumineux et enchanteur à partir d’un sujet grave .

Dans la peau d’une mère courage bien décidée à affronter avec force et optimisme les plus terribles épreuves que l’existence a choisi de mettre sur sa route, Alexandra Lamy rayonne à l’écran d’une présence hyper positive, et porte littéralement sur ses épaules, ce film aux envies d’évasion conçu à la manière d’un grand voyage, entre intimité mise à mal et bonheur de la rencontre.