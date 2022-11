La Chambre demande d’évaluer l’exécution de la circulaire sur la violence contre la police

Dès son entrée en fonction, le gouvernement a durci le traitement judiciaire de ce phénomène et instauré la "tolérance zéro" qui s’est traduite par une circulaire des Procureurs généraux.

Les syndicats de police mettent en cause son application et invoquent un nombre élevé de classements sans suite. À la suite du meurtre du policier, le gouvernement a annoncé l’élaboration d’un plan d’actions et des réunions ont eu lieu à ce sujet, notamment avec les syndicats de police.