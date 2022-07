La Chambre confirme Kattrin Jadin comme juge à la Cour constitutionnelle

Elle est actuellement présidente du parti libéral germanophone (PFF, une aile du MR) et vice-présidente du MR.

La "saga" autour de Jean-Luc Crucke

La Cour constitutionnelle compte six juges anciens parlementaires et six autres qui sont des spécialistes du droit.

L'admission cette année à l'éméritat de Jean-Paul Moerman, ancien député MR devenu juge à la Cour constitutionnelle en 2001, ouvrait un poste pour les juges nommés dans cette Haute juridiction en raison d'une expérience de cinq ans au moins comme membre d'une assemblée parlementaire. Il revenait au MR de désigner le successeur.

Cela ne s'est pas fait sans peine.