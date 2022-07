La Chambre approuve en plénière la loi de programmation militaire

La LPM prévoit de nombreux achats d'équipements, comme quinze hélicoptères utilitaires légers (LUH) et de huit à dix hélicoptères lourds (HTH) pour remplacer les actuels Agusta A109 - une dizaine encore en service - et les quatre NH90 de transport tactique (TTH), de quatre nouveaux hélicoptères de recherche et de sauvetage (SAR), de cinq avions de soutien aux forces spéciales, de trois avions de transport légers, de deux drones MQ-9B SkyGuardian supplémentaires pour porter leur nombre à six.

Est toutefois exclue la commande d'avions de combat F-35 supplémentaires au-delà des 34 appareils qui seront livrés entre 2023 et 2030 pour remplacer les F-16 vieillissants et celle d'une troisième frégate anti-sous-marine pour la Marine. Les deux navires à construire aux Pays-Bas seront par contre dotés d'une capacité de défense pour contrer les missiles balistiques. La Marine devrait aussi obtenir une plate-forme de pose des mines - une capacité dont elle est actuellement dépourvue.

Le plan STAR et la LPM envisagent aussi l'acquisition de deux batteries de missiles anti-aériens, l'une à courte portée (SAM SR) et l'autre à longue portée (SAM LR) ainsi que de systèmes C-UAS de détection, d'identification et de neutralisation de petits drones.