La Chambre adopte une résolution contre les abus de pouvoir et les violences sexuelles au sein de l’armée

La résolution, portée par le député Kris Verduyckt (Vooruit) et co-signée par le PS, le CD&V et l’Open Vld, demande au gouvernement fédéral d’opérer un changement de culture de nature à offrir un environnement social plus sécurisé à toutes les femmes et tous les hommes au sein de la Défense ; d’analyser l’organisation du traitement des plaintes et de voir où la structure et l’organisation peuvent être simplifiées, pour que le personnel sache, de manière bien plus claire, où s’adresser en cas d’abus de pouvoir ou de harcèlement.

Le texte suggère aussi d’organiser de manière externe le signalement, le traitement et l’examen des plaintes graves au moyen d’un point de contact indépendant et accessible à tous, qui connaît et prend en compte les structures spécifiques de la Défense. Il s’agit, par exemple en dehors de la hiérarchie des forces armées, d’être attentif chaque année, dans le cadre non seulement de la formation des recrues, mais aussi de la formation continue à l’aspect d’un environnement social sécurisé, ainsi qu’aux valeurs et aux normes qui contribuent à une armée inclusive au sein de laquelle les militaires se sentent chez eux.