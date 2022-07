La Chambre a nommé les remplaçants de Frank Robben et Alexandra Jaspar à l'APD

La Chambre a procédé jeudi à la nomination des remplaçants de Frank Robben et Alexandra Jaspar au sein du Centre de connaissance de l'Autorité de protection des données (APD). Lors d'un vote à bulletin secret, les députés ont procédé au remplacement de quatre personnes au total : deux nouveaux membres néerlandophones et un nouveau membre francophone du Centre de connaissance et un nouveau membre du comité de direction.

Les nouveaux membres du Centre de connaissance sont Nathalie Ragheno, première conseillère à la FEB, Gert Vermeulen, professeur ordinaire à l'UGent, et Griet Verhenneman, data protection officer à l'hôpital universitaire de Louvain. Cédrine Morlière, juriste à l'Autorité de protection des données, est nommée au comité de direction du Centre de connaissance.

Problème d'indépendance

En février dernier, Frank Robben avait demandé à être démis de son poste de membre externe du Centre de connaissances de l'Autorité de protection des données.

Le haut-fonctionnaire était dans le viseur de la procédure en infraction grave au RGPD lancée par la Commission européenne pointant le problème de la non-indépendance de l'APD, en raison de la présence, en son sein, de personnes à la fois "juges et parties".