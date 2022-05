La chaleur revient ce mardi

Après une petite instabilité hier, c’est le retour ce mardi à une météo assez calme. Pour autant, on note encore très tôt ce matin quelques petites averses qui vont traverser le pays d’ouest en est au nord de Bruxelles, cela restera assez anecdotique. Plus au sud, le ciel se dégage et le temps reste sec avec un peu de fraîcheur dans les vallées du sud-est. Dès le milieu de la matinée, il fera sec et le ciel sera couvert à la fois de voiles nuageux d’altitude et de cumulus qui bourgeonnent.