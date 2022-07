La chaleur augmente le risque de pierre au rein.

Depuis quelques jours, la chaleur s’installe sur tout le pays. Cette chaleur peut avoir des conséquences pour les personnes qui souffrent de maladies rénales. Des températures élevées contribuent à la formation de pierres dans les reins, c’est-à-dire des cristaux qui les bouchent et qui entraînent de fortes douleurs.

"Le fait de travailler ou de vivre dans un environnement chaud fait que la personne transpire davantage. Ainsi, toute l’eau qui passe par la peau lors de la transpiration est de l’eau qui ne passe pas par les reins et donc qui ne dilue pas les urines. Or, la formation de cristaux dans les urines, et donc de pierres au rein, est plus rapide quand les urines sont concentrées", explique François Jouret, néphrologue au CHU de Liège.