La chaleur à nouveau ce mercredi

Vendredi, cette fois, c’est une zone orageuse un peu plus structurée qui donnera essentiellement des coups de tonnerre sur l’ouest et le centre du pays, tandis qu’au sud et à l’est, ce seront des orages plus localisés qui menaceront en deuxième partie de journée. La masse d’air reste chaude, mais moins que les jours précédents : 20°C au littoral et en Ardenne et 23 à localement 26°C du centre vers la Campine.

La prévision devient plus incertaine pour samedi, mais à priori, les orages reculeraient sur le sud du pays tandis qu’un temps plus sec se mettrait en place à partir du nord. Maxima de 18 à 25°C. Dimanche, journée de saison : temps sec, belles éclaircies et maxima conformes à cette période de l’année : 18 à 24°C.