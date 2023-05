"La chair est triste hélas" d’Ovidie : grève du sexe et solidarité féminine

Dès les premiers mots, Ovidie nous avertit que ce que nous tenons entre nos mains n’est ni un essai, ni un manifeste. A mi-chemin entre un texte écrit en écriture automatique et un exutoire, ce texte remue sur un sujet plus que tabou, ce que la sexualité avec les hommes provoque chez les femmes.

Que Ovidie prenne la parole pour nous livrer ce récit intime n’est pas anodin. Ancienne actrice et réalisatrice de films X (carrière qui n’a duré que quelques années), elle est surtout connue et reconnue pour ses autres projets qui tournent autour du corps des femmes et de leur sexualité. Partant de cet atypique parcours professionnel, il est intéressant de comprendre ce qui l’a menée à refuser toute relation charnelle avec des hommes.

Le point de départ d’une telle décision est difficile à établir pour l’autrice mais Ovidie déclare que tout a commencé par une lassitude. Elle l’explique entre autres par ces mots : "Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles, pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d’être abandonnées, une fois fripées comme ces vieilles filles qu’on regarde avec pitié. Tout cela m’a soudain semblé insupportable."

Au fur et à mesure de ces rapports avec des hommes, elle a découvert un certain mécanisme, dans lequel elle était embourbée. Ce mécanisme qui est de devoir plaire à tout prix, d’être la femme la plus désirable au monde, d’être celle qui évincera toutes les autres et surtout de prouver à l’homme qu’il est celui qui assure à tout point de vue, a poussé Ovidie à un point de non-retour.

A 36 ans, elle arrête de faire l’amour avec les hommes. Elle n’a pourtant pas fait vœu d’abstinence et elle s’est réservé le droit de coucher avec des femmes. Car pour l’autrice, le sexe avec un homme n’est jamais égalitaire. La femme donne et l’homme reçoit. Cette grève du sexe a commencé il y a quatre ans et s’il y a eu des "coups de canifs dans le contrat tacite", ces exceptions n’ont fait que confirmer les raisons de cet arrêt.