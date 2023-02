La chaîne hollandaise de supermarchés équestres Epplejeck débarque à Rocourt et Gosselies

Cette enseigne n’est pas encore très connue de ce côté de la frontière linguistique, mais elle compte une demi-douzaine d’implantations en région flamande, et plus du double aux Pays-Bas. Elle existe depuis une quinzaine d’années ; elle ambitionne de révolutionner le monde de la sellerie. Elle propose une très vaste gamme d’articles pour les amateurs d’équitation, depuis les bombes et les bottes, les cravaches, les brosses et les abreuvoirs, jusqu’aux jouets pour éviter l’ennui du cheval dans son box.

La volonté d’Epplejeck est d’ouvrir à très brève échéance deux succursales, l’une à Rocourt à proximité du centre commercial Cora, et l’autre à Gosselies. Les dossiers ont été introduits auprès des autorités compétentes, mais les autorisations n’ont pas encore été accordées. Néanmoins, les campagnes de recrutement de personnels ont commencé, et les candidatures doivent être rentrées avant la fin février. Chaque supermarché pourrait créer quatre emplois, un gérant, un assistant, et des vendeurs, parfois à temps partiel. Des jobistes sont également recherchés pour quelques heures après journées. Le groupe Epplejeck espère visiblement séduire les jeunes adeptes de sports équestres…