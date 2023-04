La chaîne de vélos Lucien fera-t-elle bientôt la course en tête dans le Brabant wallon?

A Louvain-la-Neuve, François Moens de chez Morning Cycles, observe les pratiques de ce concurrent de près :

" Ces groupes négocient avec les fournisseurs des marges et des priorités sur lesquelles on peut difficilement s'aligner. Au niveau des prix de vente public qu'ils proposent, ils rognent un peu leurs marges en comptant sur le volume des ventes pour compenser cette perte de marge mais pour de plus petits vélocistes, c'est compliqué de rogner sur la marge de chaque vélo."

Karl Lechat se défend toutefois de vouloir brader les prix:

" On est pas là pour casser le marché ou pour discounter nos vélos, ce n'est pas du tout notre objectif. "

A défaut de jouer sur les prix, et pour résister dans un marché concurrentiel, les marchands de cycles indépendants comptent surtout sur la proximité avec leur clientèle - François Moens parle d'eux comme des médecins de famille des vélos - et ils ont peut-être une carte plus spécifique à jouer:

" Je pense que ce que nous pouvons faire c'est prodiguer du conseil, aller chercher de plus petites marques de vélos, plus spécifiques, qu'on adapte aussi, qu'on customise un peu plus, ce que peuvent moins se permettre ces grosses enseignes." poursuit le patron de Morning Cycles.