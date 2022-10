La chaîne de lunettes redevient stylée, même les stars en portent.

Sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en tête, les chaînes de lunettes font désormais l'unanimité avec des milliers de publications et autant de tendances possibles, à la clé. Sur le réseau social chinois préféré des plus jeunes, le hashtag #eyeglasschain cumule déjà plusieurs centaines de milliers de vues et c'est sans compter, comme toujours, ses nombreux dérivés. Les vidéos associées nous renseignent sur les différentes façons de porter l'accessoire, tout comme ses infinies déclinaisons, que ce soit pour les femmes ou les hommes.

Car c'est bel et bien en bijou mixte que la chaîne de lunettes s'impose aujourd'hui.

Et la tendance n'a pas échappé aux stars de la mode, à l'image d'Iris Mittenaere, qui s'est offert un modèle perlé en début d'année pour buller à Abu Dhabi, et plus récemment Kim Kardashian, qui a fait de la chaîne de lunettes un accessoire punk par excellence. La star de téléréalité a opté pour un (faux) piercing dans le nez relié à de nombreuses chaînes, dont ledit bijou.