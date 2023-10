La CGSP RTBF dépose un préavis de grève pour dénoncer les contrats précaires

Le personnel du site de la RTBF de Liège s’arrêtera de travailler le mardi 10 octobre pour "marquer son indignation face l’impuissance de la RTBF à trouver des solutions justes et attractives pour ses salariés, et son incapacité à garder ses talents", indique mardi la Centrale générale des services publics (CGSP) dans un communiqué.

Cette dernière a d’ailleurs déposé un préavis de grève à durée indéterminée dans ses ailes bruxelloises et wallonnes. Le syndicat dénonce notamment une politique de gestion des ressources humaines qui a atteint ses limites et qui "choque profondément le personnel", notamment concernant la fin de contrat d’une monteuse à Liège. "Plusieurs de nos collègues se sont vu ou vont se voir signifier la fin de leurs contrats à durée déterminée (CDD) ou de remplacement (CDR) alors que leur présence reste indispensable au bon fonctionnement de la production et de la diffusion de nos contenus", indique la CGSP.

D’après le syndicat, nombreux sont ceux qui alternent contrats précaires et engagements par société d’intérim, pendant plusieurs années ou qui sont poussés par la RTBF à devenir indépendants. Par ailleurs, le secteur culture de la CGSP défend les affiliés indépendants, mais refuse que le recours aux indépendants devienne un mode de recrutement pour des fonctions liées au cadre et aux forces de production de la RTBF, précise le syndicat. Pour la CGSP, l’objectif de cette grève est une rencontre avec la direction des ressources humaines et l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot, a indiqué à Belga le président de l’Inter régionale wallonne (IRW) de la CGSP RTBF, Bernard Gabus.