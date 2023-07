La cerise de l’entrée au dessert : idée de menu complet

Préchauffez votre four à 180 °C (thermostat 6).

Assaisonnez le rôti de veau avec du sel et du poivre. Enveloppez-le ensuite de tranches de prosciutto crudo, en veillant à bien le recouvrir.

Dans une grande poêle allant au four, faites chauffer l’huile d’olive et le beurre à feu moyen. Ajoutez le rôti de veau enveloppé de prosciutto et faites-le dorer de tous les côtés, environ 2 à 3 minutes par côté.