A la présentation de cette cérémonie, on retrouvait Fanny Jandrain et Thibaut Roland, accompagnés de ceux qui font la légende de cette émission, Annie Allard, Raphaël Scaini et Carlo de Pascale. Hugues et Jess étaient aussi de la partie. Sans oublier, tous les journalistes de l’équipe qui se sont démenés pour vous préparer des reportages exclusifs ou qui seront sur le terrain à la recherche des pires arnaqueurs.