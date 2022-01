La Cérémonie des Magritte du Cinéma est de retour : que nous réserve cette 11e édition ?

C’est à Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d’Or, qu’a été confiée la mise en scène de la soirée : "L’Académie me fait l’honneur de m’offrir cette carte blanche pour une 11e Cérémonie très spéciale, plus distanciée, plus fébrile mais plus puissante que jamais. J’aime le cinéma, j’aime les artistes qui le fabriquent, mon admiration à leur égard est immense, c’est pourquoi cette soirée je l’ai pensée drôle, entourée de mes meilleurs partenaires de travail mais surtout, surtout, je l’ai pensée bienveillante. J’aurais adoré être Ricky Gervais mais voilà, je m’appelle seulement Nathalie Uffner et je travaille en Belgique, ce pays où à la fois, tout et rien sont possibles."

Pour l’écriture et la scénarisation, elle s’est entourée de Myriam Leroy et Sébastien Ministru, connus pour leur imagination débridée et leur plume acérée.