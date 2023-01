La cérémonie d'adieu à Lisa Marie Presley aura lieu le 22 janvier

Sa maman, Priscilla Presley l’a qualifiée de" femme passionnée, forte et aimante", alors que son ex-mari, Nicolas Cage, a écrit : "c’est une nouvelle dévastatrice. Lisa avait le rire le plus incroyable que j’ai entendu. Elle illuminait les lieux par sa présence, et j’ai le cœur brisé. Je me console un peu en me disant qu’elle a retrouvé son fils Benjamin".

Les héritiers de Michael Jackson (avec qui elle a été mariée 18 mois au milieu des années 90), de leur côté, ont écrit : "Michael aimait ce lien particulier qu’on pouvait voir dans la vidéo du titre "You Are Not Alone", et avait été réconforté par l’amour généreux de Lisa Marie, l’intérêt qu’elle lui portait et l’attention, lorsqu’ils étaient ensemble", peut-on lire dans un communiqué.

D’autres hommages sont arrivés de la part de Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Pink, la famille Jackson, Bette Midler, Corey Feldman, Octavia Spencer, John Travolta, Axl Rose et Mia Farrow.