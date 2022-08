La centrale nucléaire de Zaporijjia, une centrale pas comme les autres

Depuis le mois de mars, les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ces dernières semaines, les bombardements se sont encore intensifiés et les Russes et les Ukrainiens s’en rejettent la responsabilité. Ce lundi, on a appris que l’Agence internationale de l’énergie atomique envoyait des agents sur place.

Il faut savoir que cette centrale nucléaire n’est pas un site comme les autres : elle se trouve dans le sud de l’Ukraine et c’est la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Elle comprend 6 réacteurs et possède une capacité de 6000 mégawatts, deux fois la capacité de Tihange.

Si c’est la première fois qu’un site nucléaire se retrouve au cœur d’une zone de guerre, on sait que les risques potentiels sont énormes. Les bâtiments qui abritent les réacteurs, en effet, sont conçus pour résister à la chute d’un avion, mais aucun test ne permet d’établir s’ils peuvent résister à un bombardement.