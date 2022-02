La Cellule accueille une nouvelle œuvre en plein cœur de Charleroi : "Là-haut sur la montagne", de Sylvie Rodriguez

La Cellule est un jeune espace d’art contemporain, en plein cœur de Charleroi. Elle est née à l’initiative du collectif d’artistes de la région, GROSSES LACUNES. Située en plein milieu de la vie commerciale carolorégienne, au centre commercial Rive Gauche, l’objectif de cet espace culturel est d’intégrer l’art et les productions des artistes plasticiens dans un lieu atypique mais proche des habitudes des citoyens. La Cellule fait office de mini-galerie, gratuite, qui assimile le lèche-vitrine à la contemplation artistique.

Jusqu’au 12 mars, c’est le travail de l’artiste Sylvie Rodriguez qui est exposé au sein de l’espace d’art. Diplômée de l’école supérieure d’art visuel de Genève et après un master au Chelsea College of Art de Londres, elle réside et travaille à Bruxelles. Son travail se caractérise par le détournement d’objets, perçus comme inutiles : bouteilles, mouchoirs, ballons dégonflés… En les rassemblant, elle leur offre un nouvel usage et les rend "autres".