La célèbre photographe Annie Leibovitz est toujours sur Instagram !

Les fans de photographies s’étaient réjouis de la nouvelle : la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz s’était créé un compte Instagram en 2019…

La photographe de 70 ans avait fini par céder à la tentation et s’était inscrite sur le réseau social en octobre 2019. En quelques jours à peine, son compte Instagram avait directement attiré l’attention puisque 75.000 followers la suivirent directement la photographe. Et 3 ans plus tard, ils sont dix fois plus !

Annie Leibovitz est connue pour avoir photographié les plus grandes vedettes de cinéma, du monde de la musique ou de la politique. La famille Obama, Patti Smith, Yoko Ono, Amy Schumer, Demi Moore, Clint Eastwood, Whoopi Goldberg, Miley Cyrus, Michael Jackson… Tous sont passés devant l’objectif d’Annie Leibovitz.

A 23 ans seulement, elle était déjà la photographe officielle du magazine. C’est d’ailleurs grâce à son travail pour le magazine Rolling Stones qu’elle est devenue célèbre. Annie Leibovitz a aussi travaillé pour d’autres très grands titres de presse comme Vanity Fair et Vogue.

En 1980, Annie Leibovitz sera la dernière photographe à avoir pu photographier en vie John Lennon. Le matin de son assassinat, la photographe avait fait un shooting avec le chanteur pour le magazine Rolling Stone. Ses photos sont depuis devenues cultes.

Sur son compte Instagram, la photographe a déjà publié pas mal de photos : les quatre premières étant, un portrait de sa mère en noir et blanc, une photo de Malala Yousafzai, Prix Nobel de la paix en 2014, et enfin une photo de la femme politique américaine Nancy Pelosi.