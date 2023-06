La cathédrale de Sienne en Toscane brièvement évacuée après un léger séisme

Un léger séisme en Toscane, dans le centre de l'Italie, a entraîné mercredi la brève évacuation de la cathédrale de Sienne, l'un des monuments symbole de cette ville touristique classée au patrimoine mondial de l'Unesco, et la fermeture des musées.

Le séisme de magnitude 3,7, dont l'épicentre se trouvait à Poggibonsi, une ville au nord de Sienne, a été également ressenti à Florence et Empoli.

La secousse a fait sortir la population et les touristes dans les rues de la ville, célèbre pour son riche patrimoine culturel et le Palio, une antique course de chevaux qui deux fois par an voit s'affronter les quartiers de la ville.

L'immense cathédrale, qui abrite des sculptures et des peintures d'une valeur inestimable, a été évacuée durant une heure, a précisé à l'AFP un porte-parole du monument. Selon les médias, de petits morceaux de plâtre se sont décollés des murs de l'édifice.

Par mesure de sécurité, tous les musées de la ville resteront fermés mercredi et jeudi, même si à ce stade aucun dégât n'a été enregistré.

L'Italie se trouve dans une zone sismique et des séismes dévastateurs en 2009 et 2016 ont fait chacun environ 300 morts.