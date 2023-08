La cathédrale de Chartres : une prouesse qui allait marquer un tournant dans l’histoire architecturale

Dans un documentaire consacré à la construction de la cathédrale de Chartres, le réalisateur Abdel Mostefa revient sur l’exploit architectural et technique qu’a représenté ce chantier à l’époque médiévale.

Construite au début du 12e siècle sur les fondations d’une église romane, la cathédrale Notre-Dame de Chartres est unanimement reconnue par les historiens de l’art comme un joyau d’architecture gothique. Long de 130 mètres et culminant à 115 mètres de hauteur, l’édifice a, en effet, de quoi impressionner, d’autant plus quand on sait que son chantier a duré moins d’une trentaine d’années. À titre de comparaison, celui de Notre Dame de Paris a duré plus de cent ans !

Plus qu’une simple église, la cathédrale de Chartres constitue donc une véritable prouesse des bâtisseurs de l’époque. Mais comment expliquer un tel exploit ? Quelles méthodes de construction ont permis d’achever ces travaux aussi rapidement ?