La Castafiore, héroïne de l’opéra, qui amène la musique classique au cœur des aventures de Tintin

Un personnage récurrent

D’abord personnage secondaire, le rossignol milanais va très vite devenir l’un des personnages phares des aventures de Tintin, au même titre que le Capitaine Haddock, les Dupondt ou le Professeur Tournesol.

On la voit apparaître dans pas moins de neuf albums de la série : Le sceptre d’Ottokar, les Sept Boules de cristal, L’affaire Tournesol, Coke en stock, Les Bijoux de la Castafiore, Tintin et les Picaros, Tintin et l’Alph-Art. Et si elle n’y est pas présente physiquement, on entend La Castafiore chanter à la radio dans Tintin au pays de l’or noir et Tintin au Tibet.

Bianca Castafiore devient incontournable et quand elle ne chante pas, elle suscite l’agacement en se trompant systématiquement de nom lorsqu’elle s’adresse au capitaine Haddock. Et dans l’album qui lui est dédié, Les Bijoux de la Castafiore, cette dernière écrit à Tintin et lui prie de remettre ses amitiés au capitaine Bartok. Impossible de ne pas y voir une nouvelle allusion à la musique classique, faisant référence au compositeur hongrois Béla Bartók.