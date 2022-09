La cascade de dingue de Tom Cruise pour la promo du prochain "Mission Impossible"

À 60 ans, il semble que Tom Cruise n’en a pas fini avec les cascades ! Après l’énorme succès de Top Gun 2, c’est cette fois pour le prochain Mission Impossible que l’acteur s’est exécuté – avec son éternel sourire plus blanc que blanc – à réaliser une cascade incroyable pour annoncer qu’il est en train de filmer la dernière séquence du film (Dead Reckoning Part 2). Il apparaît dans les airs, accroupi sur un avion et se met à parler face caméra, tranquillou ! Soudain, un second avion arrive et à bord, c’est le réalisateur Christopher McQuarrie qui lui explique qu’ils sont en train de perdre la lumière du jour et doivent continuer de tourner. Tom Cruise finit carrément debout et nous donne rendez-vous au cinéma puis les avions plongent dans le vide !

Les deux prochains (et probablement derniers) Mission Impossible - Dead Reckoning Part One et Part Two sortiront respectivement l'été 2023 et l'été 2024 dans les salles.