"La Casa de Papel" version coréenne se dévoile dans un teaser

"La Casa de Papel" a droit à son adaptation coréenne ; "Money Heist : Korea – Joint Economic Area" ! Et la bande-annonce officielle a été dévoilée aujourd’hui. On peut y voir Tokyo (Jeon Jong-seo) être recrutée par Le Professeur (Yu Ji-Tae qu’on a pu voir dans le fameux "Old Boy") qui prévoit de s’emparer d’une somme d’argent astronomique de la "Korea Unified Mint". Toutefois, le braquage tourne mal lorsqu’un groupe formé par des forces nord et sud coréennes intervient pour déjouer leur plan.