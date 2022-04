La Casa Batlló de Gaudí aux enchères… sous forme de NFT

L’œuvre digitale "Casa Batlló : Living Architecture" rend hommage à l’édifice moderniste et fantaisiste pensé par Gaudí. Refik Anadol l’a créé en utilisant des données climatiques de la ville de Barcelone collectées en temps réel et en montrant des éphémérides célébrées sur la façade du bâtiment. "Gaudí est une inspiration incroyable pour tout créateur et la Casa Batlló une œuvre de rêve dans laquelle se plonger. De son architecture organique, inspirée de la nature, aux plus petits détails de ses nombreuses mosaïques, c’est un privilège de réinterpréter un héritage aussi vivant et de le faire entrer dans le XXIe siècle, en se laissant guider par l’intelligence artificielle", a expliqué l’artiste turco-américain dans un communiqué.