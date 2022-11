La carte du ciel et les autres événements astronomiques du mois de novembre

En revanche, Mars sera visible, brillant d’un rouge orangé éclatant dans la constellation du Taureau. Elle se lèvera environ 40 minutes après le coucher du Soleil et sera présente durant toute la nuit.

C'est Jupiter, la planète géante qui sera incontestablement l’objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune durant le mois de novembre. On la retrouvera dans la constellation des Poissons à plus de 35° au-dessus de l'horizon sud-est en début de soirée. Cette planète est toujours impressionnante à observer avec une simple paire de jumelles, on arrive à distinguer sa forme aplatie mais aussi et surtout ses 4 principaux satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

On termine avec Saturne, la planète aux anneaux qui sera présente dans la constellation du Capricorne. Elle brillera à environ 30° de hauteur au-dessus de l’horizon sud au crépuscule. Elle restera encore facilement observable au cours de ce mois de novembre.